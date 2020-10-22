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Espreso.tvОбществоНардеп Потураев спрогнозировал раскол в "Слуге народа" до следующих выборов

Нардеп Потураев спрогнозировал раскол в "Слуге народа" до следующих выборов

По меньшей мере две политсилы могут пойти на парламентские выборы со склада "Слуги народа", поскольку уже сегодня в партии выделяется центристская группа головы Верховной Рады Дмитрия Разумкова и группа "правоцентристов"

Об этом председатель Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп фракции "Слуга народа" Никита Потураев.

"Думаю, что на следующих выборах, если бы они не состоялись, от" Слуги народа "уйдет не менее двух, а то и три силы. Одна из них будет непосредственно" Слуга народа ", а две или как минимум одна - новая сила. Поэтому что в партии и сегодня центристская группа (очевидно, имеются в виду люди, ориентированные на спикера Дмитрия Разумкова, - ред.). Она вполне реформаторская, но как бы с таким, немного левым уклоном. есть безусловные правоцентристы, к которым я и себя отношу ", - отметил политик.

Потураев подтвердил, что сегодня фракция все больше "переживает процесс фрагментации на группы" влияния.

"Группа Павлюка (Илья Павлюк - бизнесмен из Черновцов, которого в медиа называют теневым руководителем избирательной кампании" Слуги народа "на местных выборах 2020 года, - ред.) - это вообще отдельно, они не касаются ни левого центра, ни правого центра. Да, есть левоцентристы, правоцентристы, есть те, кто ориентируется непосредственно на президента. И здесь, как он им скажет, так они и будут себя позиционировать. Скажет, что теперь мы социалисты, значит, будут социалистами. Скажут, что теперь снова либертарианцы, будут снова либертарианцев. Не имеет никакого значения ", - подчеркнул он.

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