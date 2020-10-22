Напоминает железы: ученые нашли новый орган в центре человеческой головы
Об этом сообщает ВВС Украина .
Открытие сделали случайно при обследовании пациентов с раком простаты с помощью новейшего сканера. При томографии с введением радиоактивной глюкозы инструмент находит в теле опухоли.
На этот раз сканер обнаружил позади носоглотки нечто иное.
"У человека есть три набора слюнных желез, но не в этом месте", - говорит радиолог-онколог Ваутер Вогель из Нидерландского института рака.
Ранее было известно, что слюнные железы в носогорла микроскопически малы. Их около тысячи, и они равномерно распределены по слизистой оболочке
Слюнные железы вырабатывают слюну, необходимую для работы пищеварительной системы. Большую часть выделяют три набора желез: околоушные, подчелюстные и подъязычные.
Незамеченный ранее четвертый набор слюнных желез содержится позади носа и над небом, внутри головы.
"Два органы, которые подсветились в ходе исследования, имеют все признаки слюнных желез, - говорит ведущий автор исследования, хирург полости рта Маттейс Вальстар из Амстердамского университета. - Мы назвали их трубчатыми железами, поскольку они расположены над трубчатым валиком".
Трубчатые железы были обнаружены во всех 100 пациентов, Вскрытие двух тел, мужского и женского, также подтвердил существование заметной невооруженным глазом парной структуры в виде дренажных капилляров в задней стенке носогорла.
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