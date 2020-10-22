Напоминает железы: ученые нашли новый орган в центре человеческой головы

Открытие сделали случайно при обследовании пациентов с раком простаты с помощью новейшего сканера. При томографии с введением радиоактивной глюкозы инструмент находит в теле опухоли.

На этот раз сканер обнаружил позади носоглотки нечто иное.

"У человека есть три набора слюнных желез, но не в этом месте", - говорит радиолог-онколог Ваутер Вогель из Нидерландского института рака.

Ранее было известно, что слюнные железы в носогорла микроскопически малы. Их около тысячи, и они равномерно распределены по слизистой оболочке

Слюнные железы вырабатывают слюну, необходимую для работы пищеварительной системы. Большую часть выделяют три набора желез: околоушные, подчелюстные и подъязычные.