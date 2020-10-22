Нафтогаз планирует за несколько лет выйти на IPO, при этом он будет оставаться в собственности государства
22 октября, 2020, 11:18
Группа НАК "Нафтогаз Украины" планирует за несколько лет выйти на IPO (Initial Public Offering, первичное публичное размещение ценных бумаг), но при этом оставаться в собственности государства
Об этом пресс-служба Нафтогаза сообщила в Facebook.
"Мы ставим целью выход на IPO через несколько лет", - говорится в сообщении.
При этом в пресс-служба подчеркнули, что "Нафтогаз есть и будет государственным".
"IPO - это способ привлечь дополнительные финансы, рассказать о своей компании всему миру, оценить ее стоимость и войти в клуб компаний, которые управляются эффективно и с прозрачными принципами, понятными в мире", - подчеркнули в компании.
- Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" в первом полугодии 2020 года получил 11,5 млрд грн убытков против 24,7 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.
- НАК "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие газодобывающие предприятия Украины. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировки нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
- IPO - первичное публичное размещение ценных бумаг компанией на бирже, основной целью которого является получение дополнительной прибыли.
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