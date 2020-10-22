Нафтогаз планирует за несколько лет выйти на IPO, при этом он будет оставаться в собственности государства

22 октября, 2020, 11:18

Группа НАК "Нафтогаз Украины" планирует за несколько лет выйти на IPO (Initial Public Offering, первичное публичное размещение ценных бумаг), но при этом оставаться в собственности государства

Об этом пресс-служба Нафтогаза сообщила в Facebook.

"Мы ставим целью выход на IPO через несколько лет", - говорится в сообщении.

При этом в пресс-служба подчеркнули, что "Нафтогаз есть и будет государственным".

"IPO - это способ привлечь дополнительные финансы, рассказать о своей компании всему миру, оценить ее стоимость и войти в клуб компаний, которые управляются эффективно и с прозрачными принципами, понятными в мире", - подчеркнули в компании.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" в первом полугодии 2020 года получил 11,5 млрд грн убытков против 24,7 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

НАК "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие газодобывающие предприятия Украины. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировки нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

IPO - первичное публичное размещение ценных бумаг компанией на бирже, основной целью которого является получение дополнительной прибыли.

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