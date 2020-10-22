Нацразведка США заявляет о вмешательстве России и Ирана в текущие президентские выборы

22 октября, 2020, 07:35

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия и Иран вмешиваются в ход президентских выборов в США

Об этом Рэтклифф сообщил на пресс-конференции.

"Мы идентифицировали двух иностранных агентов - Иран и Россию, - которые приняли специфические меры для воздействия на общественное мнение по отношению к нашим выборов. Во-первых, мы подтвердили, что некоторая информация о реесьрацию выборов была получена Ираном и отдельно - Россией", - сказал Рэтклифф .

По словам разведчика, Иран и Россия надеются создать хаос в американском избирательном процессе. При этом Иран целью повредить действующему президенту США Дональду Трампу, а РФ - помочь ему переизбраться.

"Мы уже видим, что Иран рассылает поддельные электронные письма, направленные на то, чтобы подтолкнуть избирателей к общественным беспорядкам и повредить президенту Трампу. Вы могли видеть сообщение об этом последние 24 часа или даже были одними из тех, кто получил такие письма", - заявил Рэтклифф.

Директор Национальной разведки США добавил, что Иран также рассылает другой контент, в частности фейковые видео.

Разведчик также заявил, что РФ уже вмешивается в выборы так же, как в 2016 году, собирая информацию об американских избирателей.

"Хотя мы еще не увидели таких же действий от России, мы знаем, что они получили некоторую информацию об избирателях, так же, как они это сделали в 2016 году", - сказал Рэтклифф.

Заявление директора Нацразведка США также поддержал присутствующий на пресс-конференции директор ФБР Кристофер Рэй.