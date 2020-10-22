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Espreso.tvОбществоНа орбиту Земли в 2022 году украинско-американская компания запустит спутник

На орбиту Земли в 2022 году украинско-американская компания запустит спутник

Украинско-американская компания EOS Data Analytics заключила соглашение с южноафриканской компанией Dragonfly Aerospace о поставках высокопроизводительных мультиспектральных камер HR-250 для оснащения собственного спутника

Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании, передает Экономическая правда.

"Мультиспектральные снимки незаменимы для отслеживания изменений окружающей среды. Они позволяют проводить регулярные наблюдения на отдельных территориях и точно локализовать зоны разрушительного воздействия человека на природу", - говорится в сообщении.

Запуск на низкую орбиту Земли запланирован на начало 2022 года. Камеры позволят получать широкодиапазонные изображения с отпечатком из 7 спектральных полос с разрешением около одного метра.

Внедрение мультиспектральных снимков в работу EOS Crop Monitoring даст больше возможностей для ведения точного земледелия.

Изображения с собственного спутника помогут аграриям получить точные данные для анализа важных показателей состояния их угодий.

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