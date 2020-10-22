На Киевщине произошел пожар на предприятии по переработке химикатов: четверо пострадавших

22 октября, 2020, 17:07

В Обухове Киевской области произошел пожар на территории предприятия, которое специализируется на утилизации химических веществ

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 13:45. Само предприятие находится в Обухове на улице Промышленная.

На место происшествия направили 9 единиц техники.

"По прибытию на место вызова спасатели установили, что возгорание возникло на территории предприятия, которое специализируется на утилизации химических веществ и медицинских препаратов", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что пожар возник непосредственно в ангаре на площади 150 кв. м., пристроенном к металлическому складскому помещению, площадь которого составляет 600 кв. м.

В результате пожара ожоги получили четверо работников предприятия. Пожар локализован в 14:36, продолжается ликвидация.

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