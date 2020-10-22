Минздрав разрешил "Шахтеру" продать 10 тыс. билетов на матч ЛЧ против "Интера" в Киеве
22 октября, 2020, 13:44
Министерство здравоохранения позволило заполнить трибуны в Киеве во время матча 2-го тура Лиги чемпионов между "Шахтером" и итальянским "Интером" на 15%
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .
В клубе заявили, что получили от Минздрава разрешение провести матч 2-го тура группового этапа ЛЧ против "Интера" со зрителями.
Отмечается, что по результатам проведенного анализа эпидемической ситуации, Минздрав считает возможным привлечение зрителей на матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Интер".
Игра состоится 27 октября на НСК "Олимпийский", который разрешено заполнить на 15% - матч сможет посетить около 10 тыс. зрителей.
- 21 октября в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил мадридский "Реал" со счетом 3: 2 .
- Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что причиной поражения от "Шахтера" стал провальный первый тайм в исполнении мадридцев.
- Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру подчеркнул, что победа над "Реалом" была одержана благодаря идеально соблюдена командой стратегии на матч.
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