Минздрав разрешил "Шахтеру" продать 10 тыс. билетов на матч ЛЧ против "Интера" в Киеве

22 октября, 2020, 13:44

Министерство здравоохранения позволило заполнить трибуны в Киеве во время матча 2-го тура Лиги чемпионов между "Шахтером" и итальянским "Интером" на 15%

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .

В клубе заявили, что получили от Минздрава разрешение провести матч 2-го тура группового этапа ЛЧ против "Интера" со зрителями.

Отмечается, что по результатам проведенного анализа эпидемической ситуации, Минздрав считает возможным привлечение зрителей на матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Интер".

Игра состоится 27 октября на НСК "Олимпийский", который разрешено заполнить на 15% - матч сможет посетить около 10 тыс. зрителей.

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