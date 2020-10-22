Минцифры: десятки белорусских компаний уже переехали из Беларуси в Украину
Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков, передает Цензор.НЕТ.
"Мы создали IT Relocate для тех, кто хочет переехать сам или перевезти свою команду из Беларуси в Украину, и готовы оказывать поддержку и далее. Как отмечает источник AIN.UA, компания Wargaming перевезла в Украине сотни работников. Компания - разработчик всемирно онлайн-игр World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes", - написал он в Facebook.
В то же время, в компании Wargaming отрицали информацию сайта AIN.UA. Там отметили, что их работники находятся в командировке в Украине.
Читайте также: Украина упрощает переселение ІТ-специалистов из Беларуси
Также заместитель министра заявил, что еще одна белорусская компания PandaDoc открывает свой офис в Киеве.
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-