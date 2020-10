Минцифры: десятки белорусских компаний уже переехали из Беларуси в Украину

22 октября, 2020, 11:36

В министерстве цифровой трансформации отметили, что в рамках проекта "IT Relocate Беларусь" в Украину переехали десятки компаний, правда, вспомнили только две

Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков, передает Цензор.НЕТ.

"Мы создали IT Relocate для тех, кто хочет переехать сам или перевезти свою команду из Беларуси в Украину, и готовы оказывать поддержку и далее. Как отмечает источник AIN.UA, компания Wargaming перевезла в Украине сотни работников. Компания - разработчик всемирно онлайн-игр World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes", - написал он в Facebook.

В то же время, в компании Wargaming отрицали информацию сайта AIN.UA. Там отметили, что их работники находятся в командировке в Украине.

Также заместитель министра заявил, что еще одна белорусская компания PandaDoc открывает свой офис в Киеве.

