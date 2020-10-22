 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКрым - это УкраинаМИД требует от РФ прекратить археологические раскопки в оккупированном Крыму

МИД требует от РФ прекратить археологические раскопки в оккупированном Крыму


фото: krym.depo
МИД Украины обратился к российской стороне с требованием прекратить все незаконные археологические раскопки и земляные работы на территории Альминской долины и в городе Севастополе

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапаров в комментарии Укринформу .

В Севастополе состоялась церемония перезахоронения останков французских военных, погибших во время Крымской войны.

"Нам известно об этом факте. Следует отметить, что останки французских солдат было открыто Украины еще до оккупации Крыма - в 2013 году в ходе строительства. К сожалению, оккупация не позволила осуществить их перезахоронение, и все это время они находились на хранении. В данном случае Россия под ширмой частных исторических проектов пытается продемонстрировать "плодотворные международные контакты" Крыма, который сегодня находится в международной изоляции ", - отметила она.

Кроме того, по ее словам, каждый из таких "международных" мероприятий активно используется российской пропагандой в пользу аргументов о неэффективности санкционной блокады Крыма.

Джапаров добавила, что в ответной ноте МИД Украины обратился к российской стороне с требованием прекратить все незаконные археологические раскопки и земляные работы на территории Альминского долины и в городе Севастополе, а также обеспечить надлежащее отношение ко всей украинской историко-культурного наследия в соответствии с нормами международного права.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 октября, 2020 четверг

больше новостей

22 октября, 2020 четверг

21 октября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать