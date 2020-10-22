МИД требует от РФ прекратить археологические раскопки в оккупированном Крыму
Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапаров в комментарии Укринформу .
В Севастополе состоялась церемония перезахоронения останков французских военных, погибших во время Крымской войны.
"Нам известно об этом факте. Следует отметить, что останки французских солдат было открыто Украины еще до оккупации Крыма - в 2013 году в ходе строительства. К сожалению, оккупация не позволила осуществить их перезахоронение, и все это время они находились на хранении. В данном случае Россия под ширмой частных исторических проектов пытается продемонстрировать "плодотворные международные контакты" Крыма, который сегодня находится в международной изоляции ", - отметила она.
Кроме того, по ее словам, каждый из таких "международных" мероприятий активно используется российской пропагандой в пользу аргументов о неэффективности санкционной блокады Крыма.
Джапаров добавила, что в ответной ноте МИД Украины обратился к российской стороне с требованием прекратить все незаконные археологические раскопки и земляные работы на территории Альминского долины и в городе Севастополе, а также обеспечить надлежащее отношение ко всей украинской историко-культурного наследия в соответствии с нормами международного права.
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