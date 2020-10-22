Местные выборы проблемные, "грязная игра" идет в больших городах и ОТГ, - глава Нацполиции Клименко

22 октября, 2020, 09:58

Избирательная кампания в Украине отличается большим количеством манипуляций и правонарушений

Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко в комментарии Интерфакс-Украина .

"Все читают новости, видят сообщение полиции и понимают, что эти выборы в принципе" проблемные ". Правонарушений, манипуляций и спекуляций очень много. Нужно понимать, что" грязная игра "идет в больших городах и объединенных территориальных общинах - там, где влияния сильные, там и мощнее кандидаты борются за голоса избирателей. Полиция настороже - прекращаем и документируем сразу такие моменты ", - отметил он.

По словам Клименко, полицейские уже зафиксировали более 6,5 тыс. заявлений о правонарушениях из-за выборов. Составлено почти 1,5 тыс. админпротоколов, а следователи открыли 508 уголовных производств.

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Клименко подчеркнул, что наиболее типичными нарушениями являются подкуп избирателей, препятствование осуществлению избирательного права, массовая смена места жительства.

"На выборах мы задействуем практически весь личный состав. Плюс будут добавлены силы - курсанты высших учебных заведений системы МВД. Это огромный пласт работы: более 30 тыс ТИК и УИК будут под охраной полиции", - добавил Клименко.

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Источник: https://censor.net/ua/n3226277

Источник: https://censor.net/ua/n3226277