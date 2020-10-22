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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: как выглядит турнирная таблица группы "Шахтера" после 1-го тура

Лига чемпионов: как выглядит турнирная таблица группы "Шахтера" после 1-го тура


фото: shakhtar.com
Донецкий "Шахтер" возглавил турнирную таблицу группы B после 1-го тура Лиги чемпионов

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В следующем туре "Шахтер" дома примет миланский "Интер", а "Реал" поедет в гости к менхенгладбахской "Боруссии". Матчи состоятся 27 октября.

После 1-го тура донецкий "Шахтер" единолично возглавил группу B, в активе команды Луиша Каштру 3 очка. "Реал", который проиграл "горнякам", идет последним. "Боруссия" и "Интер" делят 2-3 место.

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