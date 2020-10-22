Лига чемпионов: как выглядит турнирная таблица группы "Шахтера" после 1-го тура
22 октября, 2020, 00:07
Донецкий "Шахтер" возглавил турнирную таблицу группы B после 1-го тура Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В следующем туре "Шахтер" дома примет миланский "Интер", а "Реал" поедет в гости к менхенгладбахской "Боруссии". Матчи состоятся 27 октября.
После 1-го тура донецкий "Шахтер" единолично возглавил группу B, в активе команды Луиша Каштру 3 очка. "Реал", который проиграл "горнякам", идет последним. "Боруссия" и "Интер" делят 2-3 место.
- 21 октября в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил мадридский "Реал" со счетом 3: 2 .
- После матча защитник "Шахтера" Виктор Корниенко заявил, что "Реал" недооценил украинский клуб .
- Миланский "Интер" сыграл вничью с менхенгладбахской "Боруссией".
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