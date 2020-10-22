Лопес сбросил Ломаченко с 1-го места рейтинга лучших боксеров мира
Об этом сообщает ESPN .
Поражение в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) от Теофимо Лопеса стоила Василию Ломаченко лидерства в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории.
Украинец опустился сразу на шестое место. Теофимо Лопес впервые появился в списке и сразу поднялся на пятую позицию. Другой украинец - Александр Усик занимает седьмую позицию.
Новым лидером рейтинга стал американец Теренс Кроуфорд, который владеет титулом WBO (Всемирной боксерской организации) в полусреднем весе (до 66,7 кг).
Рейтинг лучших боксеров мира по версии ESPN
1. Теренс Кроуфорд (США)
2. Сауль Альварес (Мексика)
3. Наойя Инуэ (Япония)
4. Эррол Спенс (США)
5. Теофимо Лопес (США)
6. Василий Ломаченко (Украина)
7. Александр Усик (Украина)
8. Тайсон Фьюри (Великобритания)
9. Хуан Франциско Эстрада (Мексика)
10. Геннадий Головкин (Казахстан)
- Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- 21 октября стало известно, что Ломаченко после поражения от Лопеса перенес операцию на плече .
Кроме этого, стало известно, что Василий Ломаченко отказался переносить поединок с Теофимо Лопесом из-за травмы и угрожал, в случае отмены боя, завершить карьеру .
- В свою очередь, Теофимо Лопес заявил, что заявление Василия Ломаченко, что он боксировал с травмой, не является оправданием поражению .
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