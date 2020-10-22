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Espreso.tvСпортЛопес сбросил Ломаченко с 1-го места рейтинга лучших боксеров мира

Лопес сбросил Ломаченко с 1-го места рейтинга лучших боксеров мира


фото: BoxingScene
Украинец Василий Ломаченко из-за поражения от американца Теофимо Лопеса потерял лидерство в рейтинге лучших боксеров мира по версии ESPN

Об этом сообщает ESPN .

Поражение в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) от Теофимо Лопеса стоила Василию Ломаченко лидерства в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории.

Украинец опустился сразу на шестое место. Теофимо Лопес впервые появился в списке и сразу поднялся на пятую позицию. Другой украинец - Александр Усик занимает седьмую позицию.

Новым лидером рейтинга стал американец Теренс Кроуфорд, который владеет титулом WBO (Всемирной боксерской организации) в полусреднем весе (до 66,7 кг).

Рейтинг лучших боксеров мира по версии ESPN

1. Теренс Кроуфорд (США)

2. Сауль Альварес (Мексика)

3. Наойя Инуэ (Япония)

4. Эррол Спенс (США)

5. Теофимо Лопес (США)

6. Василий Ломаченко (Украина)

7. Александр Усик (Украина)

8. Тайсон Фьюри (Великобритания)

9. Хуан Франциско Эстрада (Мексика)

10. Геннадий Головкин (Казахстан)

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