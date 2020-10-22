Кто-то из Украины может выиграть 54,7 миллиона евро в итальянскую лотерею

22 октября, 2020, 10:42

Джордж Клуни, Пэрис Хилтон и Мадонна. Помимо славы и денег (и пары влиятельных знакомых), вам будет трудно найти много общего у этих трех мегазнаменитостей. Но так сложилось, что все трое ранее принимали участие в самой популярной лотерее в Италии. Неудивительно, что знаменитая лотерея SuperEnalotto сумела привлечь такие громкие имена со всего мира ... а на этой неделе в рядах победителей

Джекпот лотереи SuperEnalottoна сегодняшний день составляет €54,700,000. Это свыше полутора миллиарда гривен!

При таком огромном джекпоте даже призы второй категории потрясают воображение. К слову, когда Мадонна приняла участие в тираже лотереи, она, как сообщается, купила 100 билетов ... выиграв приз второй категории в размере 120 000 евро (который она использовала для строительства школы в Малави). Не так уж и плохо для второго места!

В следующем розыгрыше SuperEnalotto разыграет 54 700 000 евро, и, что самое главное, вы можете выиграть этот невероятный приз, не покидая Украины.

Как это делается? Просто зарегистрируйтесь на Thelotter.com, ведущем онлайн-сервисе для приобретения официальных билетов мировых лотерей. Выберите SuperEnalotto из более чем 50 крупнейших лотерей и заполните свой билет, как если бы вы покупали его лично в Италии.

Играть в SuperEnalotto онлайн из Украины просто, безопасно и надежно. После того, как вы разместите заказ, представители Thelotter.com купят официальные билеты SuperEnalotto от вашего имени. Ваши билеты будут отсканированы и загружены в ваш личный аккаунт на сайте перед розыгрышем, что является подтверждением вашего право собственности на них.

Если вы выиграете джекпот SuperEnalotto или один из дополнительных призов лотереи, вы получите свой выигрыш целиком, сервис не взимает комиссионных за выигрышные билеты.

За прошедшие годы Thelotter.com выплатил свыше 95 миллионов долларов более чем 4,5 миллионам игроков со всего мира. Среди крупнейших победителей сайта - женщина из Панамы, выигравшая джекпот Florida Lotto на 30 миллионов долларов, и мужчина из Ирака, выигравший 6,4 миллиона долларов в лотерее Oregon Megabucks. В 2013 году житель Латвии выиграл второй приз в размере 578 000 евро в розыгрыше SuperEnalotto.

Вы можете стать следующим победителем SuperEnalotto, но вам нужно действовать быстро. В следующем розыгрыше можно будет выиграть огромный джекпот лотереи в размере 51,7 млн евро

Чтобы принять участие в лотерее из Украины и получить шанс выиграть джекпот SuperEnalotto, заполните официальные билеты SuperEnalotto онлайн на Thelotter.com.