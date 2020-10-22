Коронавирус в ВСУ: за минувшие сутки обнаружили 129 новых случаев
Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook .
"По состоянию на 10.00 22 октября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2, болеет - 1190 человек", - говорится в сообщении.
Всего за время пандемии выздоровели - 3479 человек, летальных случаев - 14.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 439 человек.
Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 129 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.
Из них в учреждениях здравоохранения находятся 26 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
В свою очередь на лечении дома под контролем медицинской службы находятся 103 человека.
Эпидемическая обстановка в Вооруженных Силах Украины. По состоянию на 10.00 22 октября в Вооруженных Силах Украины острой ...Опубликовано Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины Четверг, 22 октября 2020 г.
- Напомним, в течение суток 21 октября было зафиксировано 7053 новых случая коронавируса , 116 пациентов умерли, 2679 - выздоровели.
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