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Espreso.tvОбществоКоронавирус в ВСУ: за минувшие сутки обнаружили 129 новых случаев

Коронавирус в ВСУ: за минувшие сутки обнаружили 129 новых случаев

В украинской армии за минувшие сутки подтвердили 129 новых случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook .

"По состоянию на 10.00 22 октября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2, болеет - 1190 человек", - говорится в сообщении.

Всего за время пандемии выздоровели - 3479 человек, летальных случаев - 14.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 439 человек.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 129 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находятся 26 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

В свою очередь на лечении дома под контролем медицинской службы находятся 103 человека.

Эпидемическая обстановка в Вооруженных Силах Украины. По состоянию на 10.00 22 октября в Вооруженных Силах Украины острой ...

Опубликовано Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины Четверг, 22 октября 2020 г.

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