Консилер для лица: назначение и основные формы

22 октября, 2020, 11:41

Консилер для лица - это косметический продукт, который выполняет матирования и скрывает отдельные недостатки

Материал публикуется на правах рекламы.

Впервые подобное средство изготовила американка Лидия О'Лири в 1928 году. С его помощью она замаскировала родимое пятно. Но продукт не получил широкого распространения, а его формула неоднократно менялась. В середине 50-х компания Max Factor первой представила вариант, выполненный в современном формате. Новинка сразу же стала использоваться как обязательный элемент макияжа киноактеров и участников телевизионного съемки. Чуть позже она стала широко применяться при выполнении макияжа в разных стилях.

Главным преимуществом этого средства является эффективное матирование, которое выравнивает рельеф, а также скрывает определенные несовершенства - сосудистую сетку, пятна, прыщики, мимические морщины. В формулу включаются гиалуроновая кислота, кокосовая вода, антибактериальные агенты и компоненты, которые выполняют базовый уход. Но консилер относится к категории декоративной косметики и основной его задачей является предоставление коже привлекательный вид. Создается визуальный эффект, обеспечивающий качественный макияж. Некоторые производители предлагают продукты, наделены дополнительной терапевтическим действием (например, омолаживают). Такие вариантов освежают лицо, устраняют тусклость, предоставляют легкий блеск, но в большей степени они выполняют декоративную функцию, поэтому не могут быть заменой средств для ухода за кожей.

Основные предложения

На сайте мультирегиональные интернет-магазина MAKEUP консилер для лица представлен в следующих формах:

Карандаш (сток). Скрывает неровности рельефа, а также используется точечно для матирования веснушек или пигментных пятен.

Крем. Плотная текстура позволяет замаскировать прыщи, сосудистую сетку. Этот вариант часто изготавливается в виде палетки. Каждый цвет имеет особое назначение, например, оттенки бежевого применяем для моделирования овала, зеленый нейтрализует красные пятна, а желтый скрывает вены.

Жидкий. По своей текстуре близок к тональному крему, поэтому чаще всего используется для матирования больших участков. Может создавать покрытия с матовым, сатиновым или глянцевым финишем.

Итак, этот продукт можно использовать точечно, для целенаправленной обработки большого проблемного участка или для коррекции формы лица. Классические зоны нанесения - крылья и спинка носа, края лба, скулы, контур верхней губы, область под бровями и под глазами, центр подбородка. Для получения необходимого визуального эффекта важно правильно выполнить растушевки. Нужно обрабатывать края, а не все зону, иначе можно смазать покрытия. Для равномерного распределения применяем кисть с синтетическим ворсом, аппликатор или влажный спонж.

Следует аккуратно дозировать количество продукта при нанесении на область век. Стремление тщательно скрыть мимические морщины и использования для этого чрезмерного количества консилера приводит к тому, что плотный слой делает макияж неестественным. Также учитываем, что этот продукт не подходит для маскировки больших недостатков и не наносится при нарушении целостности кожного покрова.