 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКонфликт в Карабахе: Турция заявила о готовности отправить войска в Азербайджан

Конфликт в Карабахе: Турция заявила о готовности отправить войска в Азербайджан

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что страна без колебаний отправит солдат и окажет военную поддержку Азербайджану, если получит такой запрос

Как сообщает Reuters , Октай подчеркнул, что пока Баку не просил о поддержке.

Вице-президент Турции также раскритиковал Минскую группу ОБСЕ, возглавляемую Францией, Россией и США, за попытку поддержать Армению как в политическом, так и в военном отношении.

Читайте также: Сирийские наемники воюют в Нагорном Карабахе, - Conflict Intelligence Team

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 октября, 2020 четверг

больше новостей

22 октября, 2020 четверг

21 октября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать