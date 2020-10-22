Конфликт в Карабахе: Турция заявила о готовности отправить войска в Азербайджан

22 октября, 2020, 13:09

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что страна без колебаний отправит солдат и окажет военную поддержку Азербайджану, если получит такой запрос

Как сообщает Reuters , Октай подчеркнул, что пока Баку не просил о поддержке.

Вице-президент Турции также раскритиковал Минскую группу ОБСЕ, возглавляемую Францией, Россией и США, за попытку поддержать Армению как в политическом, так и в военном отношении.

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