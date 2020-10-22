Команда Байдена готовится к тому, что Трамп откажется передавать власть в случае проигрыша на выборах - WSJ
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
По данным газеты, переходная команда Байдена - группа политических экспертов, которые должны убедиться в том, что кандидат готов после победы занять пост, - разрабатывает стратегию на случай, если Трамп откажется передавать полномочия или если его администрация откажется делиться ресурсами и проводить брифинги, что необходимо для плавной передачи власти.
Источники The Wall Street Journal сообщают, что пока таких проблем не возникало: нижнее звено администрации президента США профессионально взаимодействует с командой Байдена.
У переходной команды избранного президента по закону есть широкий доступ к федеральному правительству в течение двух с половиной "переходных" месяцев, прежде чем он придет к власти. Новой команде помогают разобраться с политическими вопросами, чтобы она была готова приступить к работе с первого дня. Также команда Байдена разрабатывает планы на случай, если победителя выборов будут определять несколько недель.
Дональд Трамп делал неоднозначные заявления о том, признает ли свой проигрыш на выборах. В частности, он говорил, что "должен сначала увидеть результаты".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-