Команда Байдена готовится к тому, что Трамп откажется передавать власть в случае проигрыша на выборах - WSJ

22 октября, 2020, 16:38

Команда кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена готовится к тому, что действующий президент Дональд Трамп откажется передавать власть в случае проигрыша на выборах в США

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По данным газеты, переходная команда Байдена - группа политических экспертов, которые должны убедиться в том, что кандидат готов после победы занять пост, - разрабатывает стратегию на случай, если Трамп откажется передавать полномочия или если его администрация откажется делиться ресурсами и проводить брифинги, что необходимо для плавной передачи власти.

Источники The Wall Street Journal сообщают, что пока таких проблем не возникало: нижнее звено администрации президента США профессионально взаимодействует с командой Байдена.

У переходной команды избранного президента по закону есть широкий доступ к федеральному правительству в течение двух с половиной "переходных" месяцев, прежде чем он придет к власти. Новой команде помогают разобраться с политическими вопросами, чтобы она была готова приступить к работе с первого дня. Также команда Байдена разрабатывает планы на случай, если победителя выборов будут определять несколько недель.

Дональд Трамп делал неоднозначные заявления о том, признает ли свой проигрыш на выборах. В частности, он говорил, что "должен сначала увидеть результаты".

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