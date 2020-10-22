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Espreso.tvЭкономикаКоллекторов планируют обязать соблюдать этическое поведение

Коллекторов планируют обязать соблюдать этическое поведение


фото: delo.ua
Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде проект закона, который ужесточает регулирование коллекторской деятельности и обязывает их соблюдать этические нормы поведения

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

"В Верховной Раде группа народных депутатов зарегистрировала законопроект №4241 о защите должников при урегулировании просроченной задолженности. Это совместный документ, над которым работали народные депутаты, Национальный банк Украины и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что законопроект должен четко установить правила работы коллекторов и их регулирования. В частности, порядок регистрации коллекторской компании, требования к этическому поведению с должниками, надзора за коллекторской деятельностью, а также санкции за нарушение. Поэтому законопроект предусматривает изменения, которые помогут реформировать рынок коллекторских компаний.

В частности, предлагается создать публичного реестра коллекторских компаний, который будет вести НБУ. Законопроект должен обязать все компании, занимающиеся урегулированием проблемной задолженности, привести свою деятельность с его требованиями и зарегистрироваться в общем реестре.

Согласно законопроекту, НБУ будет осуществлять надзор за коллекторами и их поведением в отношении потребителей. Таким образом НБУ будет контролировать выполнение коллекторами законов, устанавливать дополнительные требования к взаимодействию с потребителями, рассматривать их обращения. Также регулятор сможет штрафовать или исключать нарушителей из Реестра коллекторских компаний.

В то же время банки и финансовые компании еще на этапе подписания договора о потребительском кредите должны будут предупреждать клиента о возможности привлечения коллектора в случае просрочки платежа по кредиту. Кредитор также будет обязан публиковать на сайте и в местах предоставления услуг данные о коллекторской компании.

"То есть, еще до подписания кредитного договора потребитель должен получить исчерпывающую информацию о компании, с которой предстоит урегулировать просроченную задолженность", - подчеркнули в пресс служба.

Кроме того, коллекторы будут обязаны соблюдать требования к этического поведения при взаимодействии с потребителем. Законопроект устанавливает исключительный перечень способов разрешенной взаимодействия коллектора с потребителем финансовых услуг. Документ также ограничивает максимальную частоту такого взаимодействия. При этом за нарушение этих требований предусмотрены штрафы или исключения из реестра.

В пресс-службе отметили, что самым главным сейчас является урегулирование коллекторской деятельности на законодательном уровне, поскольку сегодня законодательство не определяет сроков "коллектор" или "коллекторская деятельность" и не регулирует полномочия и правила поведения таких компаний.

  • Напомним, Национальный банк получил 535 жалоб граждан на действия коллекторов в июле. Две главные проблемы, с которыми сталкиваются клиенты: коллекторы звонят должнику с угрозами. Также коллекторы контактируют с родственниками или соседями должника, не имеющие никакого отношения к кредиту.

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