Хакер в Днипре продавал персональные данные граждан перед местными выборами

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"На одном из специализированных хакерских форумов злоумышленник предлагал приобрести базу данных, которая по многим признакам совпадает с информацией, хранящейся в АИТС "Государственный реестр избирателей". Данные с указанием места жительства и номеров избирательных участков пользуются большим спросом у "даркнета" накануне проведения выборов в органы местного самоуправления. Ведь эта информация может быть использована заказчиками для воздействия на электоральные предпочтения избирателей", - говорится в сообщении.

СБУ установила личность злоумышленника. Правоохранители изъяли компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Устанавливаются все обстоятельства преступления и перечень "клиентов", которые приобрели персональные данные избирателей. Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрениях по ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

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