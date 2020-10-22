Хакер в Днипре продавал персональные данные граждан перед местными выборами
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
СБУ установила личность злоумышленника. Правоохранители изъяли компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.
Устанавливаются все обстоятельства преступления и перечень "клиентов", которые приобрели персональные данные избирателей. Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрениях по ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
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