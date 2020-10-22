 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаКабмин одобрил изменении и установлении границ семи населенных пунктов

Кабмин одобрил изменении и установлении границ семи населенных пунктов

Кабинет министров одобрил изменении и установлении границ Овруча, Рогатина, Городка, Рубежного, Арциза, Великих Мостов и Шполы

Об этом в Facebook сообщил представитель Верховной Рады в Кабмине Василий Мокан.

По его словам, правительство приняло семь проектов постановлений Верховной Рады об изменении и установлении границ города Овруча Коростенского района Житомирской области, города Рогатина Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области, города Городка Хмельницкого района Хмельницкой области, города Рубежного Северодонецького района Луганской области, города Арциз Болградского района Одесской области, города Великих Мостов Червоноградского района Львовской области, города Шполы Звенигородского района Черкасской области.

Мокан отметил, что до сих пределы этих городов были не установлены и юридически не закреплены, что мешало созданию полноценной жизненной среды и благоприятных условий для их развития, обеспечению эффективного использования потенциала территорий с сохранением ее природных ладшафт и историко-культурной ценности.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 октября, 2020 четверг

больше новостей

22 октября, 2020 четверг

21 октября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать