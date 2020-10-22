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Espreso.tvОбществоГлава Госпотребслужбы назвал условие перехода Киева в "красную зону" карантина

Глава Госпотребслужбы назвал условие перехода Киева в "красную зону" карантина

По словам главы Госпотребслужбы столицы Олега Рубана, Киев окажется в "красной зоне", если 5 дней подряд заполненность коек в больницах будет в диапазоне 70-75% или выше

Об этом начальник Госпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал в комментарии " РБК-Украина ".

По его словам, в городе очень напряженная ситуация с обеспечением койкомест.

"Заполненность колеблется от 70% до 75%. Если такой показатель будет длиться дольше 5 дней, то Киев может полностью перейти в" красную "зону. Но сегодня это еще под контролем и лижкофонд обеспечивается", - заявил глава Госпотребслужбы столицы.

Олег Рубан отметил, что ситуация в Киеве развивается прогнозируемо.

"Тенденция разворачивается прогнозируемая, и именно о 7 тыс в этот период я вам говорил еще в августе", - добавил чиновник

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