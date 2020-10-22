Если украинская вакцина успешно пройдет испытания, то испробую ее на себе, - Зеленский
22 октября, 2020, 17:34
Президент Владимир Зеленский рассказал, что клинические испытания (пока не на людях) проходит уникальная украинская вакцина от COVID-19. Специалисты работали над препаратом около шести месяцев
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Но, несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого-нибудь подтвержденная вакцина будет раньше, мы будем закупать в любом случае. Мы не будем ждать нашей, но потом ее тоже добавим. Потому что с COVID мы будем бороться не один год. Вакцина будет работать много лет", - рассказал президент.
Глава государства отметил, что в Украине еще с советских времен никто не занимался разработкой вакцин. Он добавил, что если вакцина против коронавируса успешно пройдет испытания - он готов испытать ее на себе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-