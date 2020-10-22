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Espreso.tvОбществоЕсли украинская вакцина успешно пройдет испытания, то испробую ее на себе, - Зеленский

Если украинская вакцина успешно пройдет испытания, то испробую ее на себе, - Зеленский


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский рассказал, что клинические испытания (пока не на людях) проходит уникальная украинская вакцина от COVID-19. Специалисты работали над препаратом около шести месяцев

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Но, несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого-нибудь подтвержденная вакцина будет раньше, мы будем закупать в любом случае. Мы не будем ждать нашей, но потом ее тоже добавим. Потому что с COVID мы будем бороться не один год. Вакцина будет работать много лет", - рассказал президент.

Глава государства отметил, что в Украине еще с советских времен никто не занимался разработкой вакцин. Он добавил, что если вакцина против коронавируса успешно пройдет испытания - он готов испытать ее на себе.

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