ЕС обновил список "безопасных" для въезда стран: в перечне нет Украины

22 октября, 2020, 20:44

Европейский союз обновил список третьих стран, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки. Украина в список не попала

Об этом говорится на сайте Совета Европы.

ЕС сократил список: граждане Канады, Грузии и Туниса больше не смогут свободно путешествовать по Европе. В список добавили Сингапур.