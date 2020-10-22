ЕС обновил список "безопасных" для въезда стран: в перечне нет Украины
22 октября, 2020, 20:44
Европейский союз обновил список третьих стран, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки. Украина в список не попала
Об этом говорится на сайте Совета Европы.
ЕС сократил список: граждане Канады, Грузии и Туниса больше не смогут свободно путешествовать по Европе. В список добавили Сингапур.
Сейчас список стран, которым рекомендуется снять ограничения на поездки выглядит так:
- Австралия,
- Новая Зеландия
- Руанда,
- Сингапур,
- Таиланд,
- Уругвай,
- Южная Корея,
- Япония,
- Китай (при условии подтверждения взаимности).
Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикан должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС в данной рекомендации.
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