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Espreso.tvОбществоЕС обновил список "безопасных" для въезда стран: в перечне нет Украины

ЕС обновил список "безопасных" для въезда стран: в перечне нет Украины

Европейский союз обновил список третьих стран, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки. Украина в список не попала

Об этом говорится на сайте Совета Европы.

ЕС сократил список: граждане Канады, Грузии и Туниса больше не смогут свободно путешествовать по Европе. В список добавили Сингапур.

Сейчас список стран, которым рекомендуется снять ограничения на поездки выглядит так:

  • Австралия,
  • Новая Зеландия
  • Руанда,
  • Сингапур,
  • Таиланд,
  • Уругвай,
  • Южная Корея,
  • Япония,
  • Китай (при условии подтверждения взаимности).

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикан должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС в данной рекомендации.

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