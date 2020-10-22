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Espreso.tvОбществоЭкс-президент Обама впервые публично поддержал Байдена

Экс-президент Обама впервые публично поддержал Байдена

Бывший президент США Барак Обама впервые выступил на митинге за кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, который был в его администрации вице-президентом, а сейчас имеет все шансы занять высший пост в Белом доме

Выступление Обамы состоялся в среду, в Филадельфии, где участники собрания придерживались социальной дистанции, а также находились в собственных автомобилях, передает канал CNBC .

"Я никогда не думал, что Дональд Трамп поддержит мое видение или продолжит мою политику, но я надеялся, что ради страны он может проявить определенный интерес и серьезно отнесется к этой работе", - заявил Обама.

Он сразу пошел в атаку на политику нынешнего главы Белого дома, подчеркнув, что зря надеялся на здравый смысл.

"Он (Трамп - ред.) не проявил никакой заинтересованности выполнять работу или помогать кому-то - кроме себя и своих друзей", - подчеркнул бывший президент США.

Он также выразил серьезные сомнения относительно налоговой политики, проводимой в период президентства Трампа, а также реагирования его администрации на пандемию.

"Экономический ущерб, который он (Трамп - ред.) вызвал, смягчив (карантинные - ред.) меры реагирования на пандемию, означает, что он станет первым президентом после Герберта Гувера, который потеряет работу", - заявил Обама, напомнив о позорную экономическую политику 31-го президента, от которого на выборах после первого срока отказалась большинство республиканцев.

"Мы не можем позволить себе еще четыре года этого", - заявил Обама.

Напомним, выборы президента США должны состояться 3 ноября. Главными кандидатами на выборах выступают действующий глава Белого дома Дональд Трамп и экс-вице-президент Джо Байден.

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