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Espreso.tvОбществоДжулиани появится в новом фильме о "Бората": говорит, его подставили по сцены с эротическим намеком

Джулиани появится в новом фильме о "Бората": говорит, его подставили по сцены с эротическим намеком


фото: reuters
Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани назвал "полностью сфабрикованным" отрывок из нового фильма о Бората, на котором он со спущенной рубашкой якобы засовывает руки в брюки

Об этом он сообщил в Twitter Джулиани.

"Видео Бората полностью сфабриковано. Я заправлял рубашку после снятия оборудования для записи. Если Саша Барон Коэн в виду другое, то он хладнокровный лжец", - написал он.

По словам Джулиани, как только он понял, что это было основание, позвонил в полицию.

Джулиани считает, что это попытка помешать его "безжалостной разоблачению преступности и разврата Джо Байдена и всей его семьи".

Адвокат Трампа имел в виду эпизод из фильма с участием комика Саши Барона Коэна в главной роли, в котором у него берет интервью актриса, притворяется тележурналистка.

Актриса играет дочь Бората.

Фильм, который должен выйти в прокат 23 октября, является продолжением картины 2006 года "Борат".

В сцене с Джулиани в гостиничном номере у него берут интервью о реакции администрации Трампа тревогу коронавируса.

Затем молодая актриса приглашает 76-летнего Джулиани присоединиться к ней, чтобы выпить. После того, как его микрофон отключают, он ложится на кровать и, кажется, засовывает руки в штаны.

Ни Барон Коэн, ни его представители пока не комментировали последние твиты Джулиани.

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