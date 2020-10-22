Джулиани появится в новом фильме о "Бората": говорит, его подставили по сцены с эротическим намеком
Об этом он сообщил в Twitter Джулиани.
"Видео Бората полностью сфабриковано. Я заправлял рубашку после снятия оборудования для записи. Если Саша Барон Коэн в виду другое, то он хладнокровный лжец", - написал он.
По словам Джулиани, как только он понял, что это было основание, позвонил в полицию.
Джулиани считает, что это попытка помешать его "безжалостной разоблачению преступности и разврата Джо Байдена и всей его семьи".
Адвокат Трампа имел в виду эпизод из фильма с участием комика Саши Барона Коэна в главной роли, в котором у него берет интервью актриса, притворяется тележурналистка.
Актриса играет дочь Бората.
Фильм, который должен выйти в прокат 23 октября, является продолжением картины 2006 года "Борат".
В сцене с Джулиани в гостиничном номере у него берут интервью о реакции администрации Трампа тревогу коронавируса.
Затем молодая актриса приглашает 76-летнего Джулиани присоединиться к ней, чтобы выпить. После того, как его микрофон отключают, он ложится на кровать и, кажется, засовывает руки в штаны.
Ни Барон Коэн, ни его представители пока не комментировали последние твиты Джулиани.
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