Чисора отреагировал на сообщение Усика о войне
22 октября, 2020, 19:21
Британский боксер Дерек Чисора завершил подготовку к поединку против украинца Александра Усика
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Чисоры.
Британец, как и Усик написал, что "готов к войне" и сфотографировался со своей командой.
"Готов к войне", - написал Дерек Чисора под фото.
Бой Усик - Чисора состоится 31 октября в Лондоне и станет для украинца вторым поединком в супертяжелом весе.
- 9 октября стало известно, что бой Александра Усика против Дерека Чисоры состоится на стадионе "Уэмбли" .
- 22 октября Усик также завершил подготовку к поединку против британца Дерека Чисоры.
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