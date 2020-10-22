Чисора отреагировал на сообщение Усика о войне

22 октября, 2020, 19:21

Британский боксер Дерек Чисора завершил подготовку к поединку против украинца Александра Усика

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Чисоры.

Британец, как и Усик написал, что "готов к войне" и сфотографировался со своей командой.

"Готов к войне", - написал Дерек Чисора под фото.

Бой Усик - Чисора состоится 31 октября в Лондоне и станет для украинца вторым поединком в супертяжелом весе.

Посмотреть этот сообщение в Instagram @derekwarchisora) 22 октября 2020 в 4:54 PDT

9 октября стало известно, что бой Александра Усика против Дерека Чисоры состоится на стадионе "Уэмбли" .

22 октября Усик также завершил подготовку к поединку против британца Дерека Чисоры.

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