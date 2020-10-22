Белорусская оппозиция получила премию Сахарова-2020

22 октября, 2020, 14:09

Глава Европейского парламента Давид Сассоли объявил лауреатом премии имени Андрея Сахарова за свободу мысли 2020 года оппозицию Беларуси

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Совещание председателей фракций Европейского парламента решила присудить премию имени Сахарова демократической оппозиции Беларуси", - сказал глава Европарламента.

Сассоли назвал лауреатов Беларуси: инициаторов Координационного совета белорусской оппозиции - Светлану Тихановську, писательницу и нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, а также активистов Марию Колесникову, Ольгу Ковальков, Веронику Цепкало.

До лауреатов также вошли Сергей Тихановський, Олесь Беляцкий, Сергей Дылевский, Степан Путило и Николай Статкевич.

Премию им. Андрея Сахарова "За свободу мысли" присуждается ежегодно лицам, которые внесли исключительный вклад в борьбу за права человека во всем мире.