Белорусская оппозиция получила премию Сахарова-2020
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"Совещание председателей фракций Европейского парламента решила присудить премию имени Сахарова демократической оппозиции Беларуси", - сказал глава Европарламента.
Сассоли назвал лауреатов Беларуси: инициаторов Координационного совета белорусской оппозиции - Светлану Тихановську, писательницу и нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, а также активистов Марию Колесникову, Ольгу Ковальков, Веронику Цепкало.
До лауреатов также вошли Сергей Тихановський, Олесь Беляцкий, Сергей Дылевский, Степан Путило и Николай Статкевич.
Премию им. Андрея Сахарова "За свободу мысли" присуждается ежегодно лицам, которые внесли исключительный вклад в борьбу за права человека во всем мире.
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