Адвокат по "делу Мартыненко" обратилась к генпрокурору о нарушении со стороны судей ВАКС

22 октября, 2020, 10:55

Защитница двух обвиняемых по так называемому "делу Мартыненко" обратилась к генеральному прокурору Украины с заявлением о нарушениях со стороны судей ВАКС Федорак, Маслова и Строгого и требует открыть против них уголовные дела. Отдельное обращение о действиях этих судей адвокат также направила к президенту, голов ВАКС, Высшего совета правосудия, Совета судей и других органов власти

Об этом сообщает пресс-служба экс-депутата Николая Мартыненко.

В своих обращениях адвокат Нонна Надычи приводит многочисленные примеры "грубого нарушения судьями Федорак Л.М., Масловым В.В., Строгим И.Л. норм Конституции Украины, Законов Украины" О судоустройстве и статусе судей "," О высшем антикоррупционном суде " , Кодексе судейской этики, Бангалорских принципах поведения судьи и других нормативно-правовых актов ".

Защитница А.Сорокина и В.Богданця указывает, что судья лишила обвиняемых права на защиту и справедливый суд, а у адвокатов незаконно отобрала все процессуальные возможности выполнять свою работу.

"Действия председательствующего судьи Федорак Л.М. направлены на разрушение принципов справедливого судопроизводства в нашем государстве", - говорится в обращениях.

Адвокат также подчеркнула, что "во время судебных заседаний судья Федорак Л.М. открыто демонстрировала свою приверженность к стороне обвинения".

Надич подчеркнула, что "готовя заявление о фактическом обвинения адвокатов в совершении противоправных действий относительно вмешательства в деятельность суда и якобы отношение к взрыву на территории суда, судьи Федорак Л.М., Маслов В.В. и Строгий И.Л. понимали, что обвинения адвокатов и органа самоуправления адвокатуры без каких-либо оснований и соответствующих подтверждений заведомо ложным сообщением об уголовном правонарушении, за что предусмотрена уголовная ответственность по ст. 383 УК Украины ".

В обращении к генеральному прокурору Надич просит внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту неправомерных действий судей ВАКС Федорак Л.М., Маслова В.В., Строгого И.Л. по двум статьям Уголовного кодекса Украины - превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч.1 ст.365), неправомерные действий относительно вмешательства в деятельность защитника и препятствия в реализации процессуальных прав защитника (ч.2 ст.397).

Как сообщалось, генеральный прокурор по решению суда 16 сентября уже возбудила уголовное дело против судей ВАКС Федорак, Маслова и Строгого из-за грубого нарушения права на защиту по "делу Мартыненко".