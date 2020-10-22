 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество21 октября оккупанты 5 раз нарушили режим тишины и продолжили обстрелы после полуночи, Объединенные силы ответили огнем

21 октября оккупанты 5 раз нарушили режим тишины и продолжили обстрелы после полуночи, Объединенные силы ответили огнем

В среду, 21 октября, российские войска в Донбассе 5 раз нарушили мирные договоренности

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из стрелкового оружия обстрелял украинские позиции недалеко от населенного пункта Лебединский, а в пригороде Авдеевки захватчики в обеденный и в вечернее время применяли гранатометы различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вечером оккупанты из стрелкового оружия били по позициям Объединенных сил у населенного пункта Артема. Украинские военные открыли огонь, заставив врага прекратить обстрел.

Боевых потерь и ранений среди украинских вследствие указанных обстрелов не зафиксировано.

Кроме того, 21 октября в районе населенных пунктов Марьинка и Авдеевка задокументировано пролет вражеского БПЛА типа "Орлан-10" без пересечения линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил подавили беспилотник противника, сделав невозможным его дальнейшее использование.

С начала суток 22 октября россияне 2 раза нарушили режим прекращения огня: в районе Новолуганское применили автоматический станковый гранатомет, а вблизи Артема - стрелковое оружие. На эту провокацию противника Объединенные силы ответили огнем.

В результате этих обстрелов боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил также не зафиксировано.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 октября, 2020 четверг

больше новостей

22 октября, 2020 четверг

21 октября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать