21 октября оккупанты 5 раз нарушили режим тишины и продолжили обстрелы после полуночи, Объединенные силы ответили огнем
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из стрелкового оружия обстрелял украинские позиции недалеко от населенного пункта Лебединский, а в пригороде Авдеевки захватчики в обеденный и в вечернее время применяли гранатометы различных систем.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вечером оккупанты из стрелкового оружия били по позициям Объединенных сил у населенного пункта Артема. Украинские военные открыли огонь, заставив врага прекратить обстрел.
Боевых потерь и ранений среди украинских вследствие указанных обстрелов не зафиксировано.
Кроме того, 21 октября в районе населенных пунктов Марьинка и Авдеевка задокументировано пролет вражеского БПЛА типа "Орлан-10" без пересечения линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил подавили беспилотник противника, сделав невозможным его дальнейшее использование.
С начала суток 22 октября россияне 2 раза нарушили режим прекращения огня: в районе Новолуганское применили автоматический станковый гранатомет, а вблизи Артема - стрелковое оружие. На эту провокацию противника Объединенные силы ответили огнем.
В результате этих обстрелов боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил также не зафиксировано.
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