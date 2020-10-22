21 октября оккупанты 5 раз нарушили режим тишины и продолжили обстрелы после полуночи, Объединенные силы ответили огнем

22 октября, 2020, 08:46

В среду, 21 октября, российские войска в Донбассе 5 раз нарушили мирные договоренности

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из стрелкового оружия обстрелял украинские позиции недалеко от населенного пункта Лебединский, а в пригороде Авдеевки захватчики в обеденный и в вечернее время применяли гранатометы различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вечером оккупанты из стрелкового оружия били по позициям Объединенных сил у населенного пункта Артема. Украинские военные открыли огонь, заставив врага прекратить обстрел.

Боевых потерь и ранений среди украинских вследствие указанных обстрелов не зафиксировано.

Кроме того, 21 октября в районе населенных пунктов Марьинка и Авдеевка задокументировано пролет вражеского БПЛА типа "Орлан-10" без пересечения линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил подавили беспилотник противника, сделав невозможным его дальнейшее использование.

С начала суток 22 октября россияне 2 раза нарушили режим прекращения огня: в районе Новолуганское применили автоматический станковый гранатомет, а вблизи Артема - стрелковое оружие. На эту провокацию противника Объединенные силы ответили огнем.

В результате этих обстрелов боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил также не зафиксировано.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb