Зонд NASA успешно отобрал образцы грунта с астероида Bennu
Об этом сообщила пресс служба NASA в Twitter.
"Сбор образцов завершен. Все хорошо! Мы берем обратной курс! После маневра TAG (Touch-And-Go - "прикоснуться и улети") для забора образцов, наш космический аппарат OSIRIS-REx выстрелил своими двигателями, чтобы удалиться от поверхности астероида Bennu и отправиться на безопасное расстояние ", - говорится в сообщении.
Астероид Бенну - сферический углеродный объект, исследованием которого занимается зонд OSIRIS-REx.
По прогнозам НАСА, Бенну является первым претендентом на столкновение с Землей в будущем. Шансы оцениваются как 1 из 2700: это довольно много для подобных событий.
- 1 января 2019 года космический аппарат миссии NASA OSIRIS-REx вышел на орбиту астероида Бенну.
"Sample collection is complete." "All right! We're on our way back!" After a TAG (Touch-And-Go) maneuver to capture a sample, our @OSIRISREx spacecraft fired its thrusters to back away from asteroid Bennu's surface and navigate to a safe distance away. #ToBennuAndBack pic.twitter.com/skJPKlFRR3- NASA (@NASA) October 20, 2020
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