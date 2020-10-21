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Espreso.tvОбществоЗонд NASA успешно отобрал образцы грунта с астероида Bennu

Зонд NASA успешно отобрал образцы грунта с астероида Bennu


фото: twitter.com/OSIRISREx
Зонд OSIRIS-REx выполнил операцию по забору грунта с астероида Bennu

Об этом сообщила пресс служба NASA в Twitter.

"Сбор образцов завершен. Все хорошо! Мы берем обратной курс! После маневра TAG (Touch-And-Go - "прикоснуться и улети") для забора образцов, наш космический аппарат OSIRIS-REx выстрелил своими двигателями, чтобы удалиться от поверхности астероида Bennu и отправиться на безопасное расстояние ", - говорится в сообщении.

Астероид Бенну - сферический углеродный объект, исследованием которого занимается зонд OSIRIS-REx.

По прогнозам НАСА, Бенну является первым претендентом на столкновение с Землей в будущем. Шансы оцениваются как 1 из 2700: это довольно много для подобных событий.

  • 1 января 2019 года космический аппарат миссии NASA OSIRIS-REx вышел на орбиту астероида Бенну.

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