Зеленский подписал закон о разведке
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Владимир Зеленский подписал закон "О разведке". Подписание состоялось во время посещения им управления информации Государственной пограничной службы.
В законе Службе безопасности Украины исключили из перечня разведывательных органов, однако ведомство определили как субъект разведывательного сообщества. Оперативные подразделения Центрального управления СБУ, осуществляющими контрразведывательную деятельность, могут проводить разведывательные мероприятия с целью получения информации в интересах контрразведки.
Закон о разведке является одним из проектов, необходимых для евроатлантической интеграции Украины. Его разработали с учетом опыта регулирования деятельности разведывательных органов в странах ЕС и НАТО.
Закон определяет правовые и организационные основы функционирования разведки, правовой статус и социальные гарантии сотрудников разведывательных органов и порядок осуществления контроля за разведкой.
Согласно его положениям, разведывательными органами в Украине разведывательный орган Министерства обороны Украины, Служба внешней разведки Украины и разведывательный орган Государственной пограничной службы.
Так, их основные задачи - своевременное обеспечение разведывательной информации, содействие реализации национальных интересов Украины и противодействие внешним угрозам национальной безопасности в определенных законом сферах.
Общее руководство разведывательными органами осуществляет президент Украины, а непосредственное - их руководители, которых назначает и освобождает от должности президент.
- Напомним, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2412-д "О разведке".
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