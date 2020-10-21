21 октября, 2020, 14:36

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Владимир Зеленский подписал закон "О разведке". Подписание состоялось во время посещения им управления информации Государственной пограничной службы.

В законе Службе безопасности Украины исключили из перечня разведывательных органов, однако ведомство определили как субъект разведывательного сообщества. Оперативные подразделения Центрального управления СБУ, осуществляющими контрразведывательную деятельность, могут проводить разведывательные мероприятия с целью получения информации в интересах контрразведки.

Закон о разведке является одним из проектов, необходимых для евроатлантической интеграции Украины. Его разработали с учетом опыта регулирования деятельности разведывательных органов в странах ЕС и НАТО.

Закон определяет правовые и организационные основы функционирования разведки, правовой статус и социальные гарантии сотрудников разведывательных органов и порядок осуществления контроля за разведкой.

Согласно его положениям, разведывательными органами в Украине разведывательный орган Министерства обороны Украины, Служба внешней разведки Украины и разведывательный орган Государственной пограничной службы.

Так, их основные задачи - своевременное обеспечение разведывательной информации, содействие реализации национальных интересов Украины и противодействие внешним угрозам национальной безопасности в определенных законом сферах.

Общее руководство разведывательными органами осуществляет президент Украины, а непосредственное - их руководители, которых назначает и освобождает от должности президент.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2412-д "О разведке".

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