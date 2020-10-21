Зеленский подписал закон о безопасности донорской крови

"Документ определяет принципы государственной политики по организации заготовки, тестирования, переработки, хранения, распределения, транспортировки и реализации донорской крови и ее компонентов, а также функционирования системы крови", - говорится в сообщении.

Закон определяет стандарты безопасности и качества донорской крови и ее компонентов для предоставления равного доступа украинцев к качественным и безопасным компонентам донорской крови в необходимом количестве, а также с целью обеспечения безопасности и здоровья доноров крови и компонентов крови.

Документ адаптирует отечественное законодательство к acquis (правовой системе, - ред.) Европейского Союза в рамках выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Согласно закону в Украине должен быть создан уполномоченный орган по лицензированию деятельности субъектов системы крови, контролю за их деятельностью и сбору информации, касающейся серьезных неблагоприятных случаев или реакций, связанных с операциями с донорской кровью и компонентами крови", - говорится в сообщении.

Кроме того, документ предусматривает создание Национального реестра доноров крови, а также людей, которые не могут быть донорами, и его интеграцию в eHealth.

Законом также предусмотрена возможность реализации проектов государственно-частного партнерства по привлечению инвестиций и усилению материально-ресурсного потенциала системы крови, а также в части открытия сферы для деятельности частных компаний под государственным контролем за донорской кровью.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb