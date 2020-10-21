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Espreso.tvОбществоЗа время оккупации суды РФ выселили из Крыма около 600 украинцев, более 140 тыс. россиян зарегистрировались на полуострове, - МИД

За время оккупации суды РФ выселили из Крыма около 600 украинцев, более 140 тыс. россиян зарегистрировались на полуострове, - МИД


фото: rfe
В целом из Крыма в принудительном порядке выселили почти тысячу человек

Об этом сообщила посол по особым поручениям политического директората МИД Украины Лариса Герасько, передает "Цензор.НЕТ".

"Российские суды вынесли постановления о выселении с территории Крыма почти тысячи человек, из них около 600 - граждане Украины. Также происходит нарушение международного гуманитарного права, как переселение российскими властями собственного населения на территорию АРК. По информации международных организаций, более 140 тыс. россиян изменили место регистрации на Крым", - отметила Герасько.

Чиновница подчеркнула, что Россия нарушает в оккупированном Крыму гражданские права.

"Согласно Гаагским конвенциям Россия, как государство-оккупант, не имеет права навязывать свое гражданство. Но, как мы все знаем, РФ автоматически распространила свое гражданство на всех граждан Украины в Крыму и лиц без гражданства. Это решение имело совершенно негативные последствия для прав на проживание и свободу передвижения", - добавила она.

По словам представительницы МИД, также в Крыму наблюдается нарушение прав на правосудие, поскольку Россия, как оккупационное государство, не выполнила ни одной статьи гаагских конвенций и не сохранила законодательство Украины на территории Крыма.

"Более того, после так называемого референдума 2014 года Россия переквалифицировала уже вынесенные приговоры по собственному законодательству, а также начала применять законодательство по борьбе с экстремизмом и терроризмом на случаи, которые произошли до оккупации Крыма", - добавила чиновница.

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