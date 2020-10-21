Вооруженные неизвестные захватили около 30 заложников в банке Грузии

21 октября, 2020, 16:08

В среду, 21 октября, двое вооруженных неизвестных захватили заложников в здании банка Грузии в городе Зугдиди

Об этом сообщает Первый канал Общественного телевидения Грузии.

Известно, что злоумышленники отпустили пожилую женщину, которая рассказала, что в отделении банка остаются еще около 30 человек.

Здание окружено сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщает "Грузия Online", преступников может быть двое, а один из сотрудников банка успел нажать тревожную кнопку. На месте происшествия находятся сотрудники полиции и спецназ.

По словам сотрудника банка, вооруженный мужчина несколько раз выстрелил, войдя в здание банка.

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