Внедрение технологий приведет к потере 85 млн рабочих мест к 2025 году, но появятся и новые, - Всемирный экономический форум

21 октября, 2020, 10:49

Внедрение новых технологий приведет к потере 85 млн рабочих мест в мире к 2025 году и создаст 97 млн новых

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Согласно докладу Всемирного экономического форума (ВЭФ), быстрое внедрение технологий и автоматизация операций бизнесом приведут к потере 85 млн рабочих мест в 26 наиболее развитых и развивающихся странах до 2025 года. При этом, за этот же период может появиться около 97 млн рабочих мест, более адаптированных к новому распределению ролей между людьми, машинами и алгоритмами.

Отмечается, что доклад ВЭФ базируется на результатах опроса топ-менеджеров около 300 крупных и средних по размерам компаний в 15 отраслях экономики, общее число сотрудников которых составляет 8 млн человек.

По словам управляющей директора ВЭФ Саадии Захиди, пандемия COVID-19 ускорила появление того, что считалось будущим рынка труда.

"Растущая автоматизация операций и последствия рецессии, вызванные пандемией коронавируса, усилили неравенство на рынке труда и свели на нет прирост занятости, который отмечался после глобального финансового кризиса 2007-2008 годов. Окно возможностей, которые создают эти изменения для бизнеса, быстро закрывается", - цитирует издание слова Захиди.

По данным ВЭФ, руководители 84% компаний планируют ускорить реализацию планов диджитализации рабочего процесса, в том числе, за счет значительного увеличения объема удаленной работы. Доля сотрудников компаний, работающих удаленно, может достичь 44%, при этом 78% опрошенных считают, что это негативно скажется на производительности труда.

Кроме этого, около 50% компаний дали понять, что намерены ускорить автоматизацию бизнес-процессов.

Представители около 43% компаний, участвовавших в опросе, дали понять, что планируют сокращать количество сотрудников в связи с внедрением технологий, 41% намерены активнее использовать подрядчиков для выполнения специализированных функций, 34% собираются наращивать штат в связи с интеграцией технологий.

"К 2025 году компании будут делить поровну работу между людьми и машинами. Востребованность функций, в которых используются навыки взаимодействия с людьми, будет расти. Машины будут фокусироваться преимущественно на обработке данных, выполнении административных задач и рутинных операций для "белых воротничков", - говорится в исследовании.

При этом отмечается, что новые рабочие места будут появляться в разных сегментах экономики ухода, в технологических областях, включая искусственный интеллект, а также в сфере создания контента. Кроме того, ожидается рост спроса на сотрудников, которые смогут заполнить вакансии в сфере "зеленой" экономики, а также новые позиции в инженерной деятельности, облачных технологиях, вычислениях и разработки новых продуктов.

Кроме того, по данным исследования, 50% сотрудников компаний, которые сохранят рабочие места в следующие пять лет, вероятно, потребуют профессиональной переподготовки.

Ключевыми навыками для сотрудников компаний в будущем станет наличие критического мышления, способности к анализу и решению проблем. При этом отмечается, что в 2020 году особенно важными стали способность к самоорганизации, гибкость и стрессоустойчивость.

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Источник: https://biz.censor.net/n3224637