Вандалы повредили не менее 70 музейных экспонатов в центре Берлина

21 октября, 2020, 15:28

В центре немецкой столицы Берлина вандалы повредили не менее 70 музейных экспонатов

Об этом сообщает издание Die Zeit.

По данным газеты, один или несколько злоумышленников залили маслянистой жидкостью объекты в Новом музее, Старой национальной галерее, музее Пергамон и других учреждениях, расположенных на Музейном острове. Среди поврежденных экспонатов - египетские саркофаги, каменные скульптуры и картины XIX века. На них остались видимые пятна.

Отмечается, что это "одна из самых масштабных атак на произведения искусства и античности в истории послевоенной Германии".

Акты вандализма имели место еще 3 октября, в День немецкого единства, однако общественность не была об этом осведомлена. О мотивах преступников ничего не известно. Начато предварительное расследование.

Музейный остров включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1999 года. Пергамон, который недавно отпраздновал 90-летие, Старый музей, Музей Боде, Старая национальная галерея, Новый музей расположены между двумя рукавами Шпрее. В них размещены всемирно известные коллекции по истории искусства и культуры Европы и Средиземноморского региона.

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