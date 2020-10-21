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Espreso.tvОбществоВ Вооруженных силах обнаружили 131 случай коронавируса в сутки

В Вооруженных силах обнаружили 131 случай коронавируса в сутки


фото: reuters
По состоянию на 10 часов 21 октября в ВСУ коронавирусом заболели 1107 военнослужащих

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"По состоянию на 10.00 21 октября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 1107 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 3433 человека, летальных случаев - 14. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 394 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 42 человека ", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки зарегистрирован 131 новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 20 человек (Военно-медицинский клинический центр Центрального, Восточного и Северного регионов - по 1 военнослужащему, Военно-медицинский клинический лечебно-реабилитационный центр - 1 военнослужащий, Черкасский военный госпиталь - 1 военнослужащий, Полтавский военный госпиталь - 2 военнослужащего, Черниговский военный госпиталь - 5 военнослужащих, 66 военный мобильный госпиталь - 5 военнослужащих, Ахтырская и Уманская ЦРБ - по 1 военнослужащему, Городская клиническая больница города Одессы - 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 111 человек (Киевская область - 25 военнослужащих и 14 работников ВС Украины, Одесская область - 15 военнослужащих, Днепропетровская область - 13 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Винницкая область - 7 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Житомирская область - 4 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Львовская область - 4 военнослужащего и 2 работника ВС Украины, Ровенская область - 5 военнослужащих, Хмельницкая область - 3 военнослужащего и 2 работника ВС Украины, Харьковская область - 3 военнослужащего и 1 работник ВС, Черновицкая область - 2 военнослужащего, Черкасская область - 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины, Херсонская области - 2 военнослужащего, Закарпатская, Сумская и Черниговская области - по 1 военнослужащему). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

  • Отметим, за 19 октября в Вооруженных силах обнаружили 79 новых случаев заражения коронавирусом.

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