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Espreso.tvОбществоВ Украине в течение суток - 6719 новых заражений коронавирусом, 141 человек умер

В Украине в течение суток - 6719 новых заражений коронавирусом, 141 человек умер

По состоянию на утро среды, 21 октября, в Украине зафиксировано 315 826 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 5927 - летальных, 132219 человек выздоровели

Об этом сообщает сайт СНБО .

В течение суток 20 октября было зафиксировано 6719 новых случаев коронавируса, 141 пациент скончался, 2686 - выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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