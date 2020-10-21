В Украине в течение суток - 6719 новых заражений коронавирусом, 141 человек умер
21 октября, 2020, 09:11
По состоянию на утро среды, 21 октября, в Украине зафиксировано 315 826 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 5927 - летальных, 132219 человек выздоровели
Об этом сообщает сайт СНБО .
В течение суток 20 октября было зафиксировано 6719 новых случаев коронавируса, 141 пациент скончался, 2686 - выздоровели.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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