В США ответили на предложение России заморозить размер ядерного арсенала

21 октября, 2020, 11:40

В Государственном департаменте США заявили, что готовы "немедленно" встретиться с Россией для урегулирования вопроса о продлении договора о стратегических и наступательных вооружениях (СНВ)

Накануне МИД России выступило с предложением продлить договор о СНВ на один год и "заморозить" количество имеющихся ядерных боезарядов. В заявлении подчеркивается, что заморозка боезарядов не должна сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны Вашингтона.

Москва таким образом предлагает "выиграть время" для проведения комплексных переговоров между США и РФ о контроле над ракетно-ядерными вооружениями.

Представитель Госдепартамента США Морган Ортагус поприветствовала предложение России и заявила, что США готовы быстро заключить сделку.

"Мы ценим готовность РФ достичь прогресса в вопросе контроля над ядерными вооружениями. Соединенные Штаты готовы немедленно провести встречу, чтобы окончательно оформить верифицируемое соглашение", - говорится в заявлении Госдепа.

Срок действия договора СНВ-3 всплывает 5 февраля 2021 года. Договор может быть продлен еще на пять лет, однако для этого страны должны принять соответствующее решение до даты завершения действия договора.

Договор СНВ-3 был подписан в апреле 2010 года тогдашними президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой.

Договор ограничивает численность развернутых носителей ядерного оружия.

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