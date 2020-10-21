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Espreso.tvМирВ России разбился военный самолет

В России разбился военный самолет


фото: mil.ru
Бомбардировщик Су-34 разбился во время планового полета в Хабаровском крае на Дальнем Востоке

Об этом сообщил российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО).

Восточный военный округ сообщил о том, что в Хабаровском крае во время планового полета разбился бомбардировщик Су-34.

По словам военных, самолет выполнял учебно-тренировочный полет. В пресс-службе указали, что члены экипажа катапультировались и уже эвакуированы на аэродром базирования.

Причины падения пока не озвучили. Бомбардировщик Су-34 разработан в компании "Сухой", серийно выпускается с 2005 года. Он предназначен для поражения как наземных, так и надводных объектов противника в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях.

Экипаж Су-34 - два человека.

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