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Espreso.tvОбществоВ редакцию одесского издания "Альтернатива" бросили "коктейль Молотова"

В редакцию одесского издания "Альтернатива" бросили "коктейль Молотова"


фото: nsju.org
Двое неизвестных разбили окно и бросили внутрь помещения редакции издания "Альтернатива" "коктейль Молотова"

Об этом сообщил Национальный союз журналистов .

В результате нападения в помещении обгорела мебель, пол. Благодаря усилиям соседей удалось спасти технику.

За месяц это уже второе нападение на издание. 17 октября группа неизвестных избила главного редактора Романа Варшанидзе.

"Накануне местных выборов избиение независимого журналиста и поджог его редакции являются актами устрашения журналистов не только в Одесской области, но и во всей Украине", - подчеркнул глава союза Сергей Томиленко.

НСЖУ призвала правоохранителей раскрыть преступления.

 

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