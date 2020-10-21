В Польше - впервые более 10 тыс. заражений коронавирусом в сутки
Об этом в Твиттер сообщает Минздрав Польши.
Больше всего новых инфицированных выявлено в Малопольском (административный центр Краков) - 1315, Мазовецком (Варшава) - 1162, и Силезском (Катовице) - 1008 воеводствах.
За последние сутки в Польше умерли 130 пациентов, в том числе 13 - непосредственно от COVID-19, а 117 - от других болезней, осложненных коронавирусной инфекцией.
За прошедшие сутки в Польше проведено почти 60 тыс. тестов, от начала пандемии - более 4,1 млн.
Общее количество инфицированных в Польше с начала пандемии составляет более 202 000, более 3,8 тыс. умерли. Вылечились около 100 тыс. человек.
В больницах Польши находятся 9439 человек, подключены к аппаратам ИВЛ 757 человек.
С субботы, 17 октября, 152 с 314 уездов Польши переведены в красную зону, в которой начали действовать жесткие ограничения в связи с всплеском инфицирования коронавирусом. В красной зоне оказались 11 из 16 воеводских городов Польши, в том числе и Варшава.
Всего в мире на коронавирусом заболели более 41 млн человек.
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