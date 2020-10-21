В Одессе обвалился котлован на стройке: погибли двое рабочих

21 октября, 2020, 17:44

21 октября в Одессе на стройплощадке по ул. академика Сахарова, где возводится жилой комплекс, обвалились строительные конструкции и котлован

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели извлекли из-под завала тела двух погибших на стройплощадке рабочих.

"В ГСЧС поступила информация о том, что в Одессе на улице Академика Сахарова на строительной площадке в результате обвала котлована и строительных конструкций под обломками оказались двое рабочих", - сообщили в управлении.

Около 16:30 спасатели извлекли из-под завала в котловане двух рабочих, медработники констатировали смерть.

На месте также работают правоохранители.



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