В Одессе обвалился котлован на стройке: погибли двое рабочих
21 октября, 2020, 17:44
21 октября в Одессе на стройплощадке по ул. академика Сахарова, где возводится жилой комплекс, обвалились строительные конструкции и котлован
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Спасатели извлекли из-под завала тела двух погибших на стройплощадке рабочих.
"В ГСЧС поступила информация о том, что в Одессе на улице Академика Сахарова на строительной площадке в результате обвала котлована и строительных конструкций под обломками оказались двое рабочих", - сообщили в управлении.
Около 16:30 спасатели извлекли из-под завала в котловане двух рабочих, медработники констатировали смерть.
На месте также работают правоохранители.
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