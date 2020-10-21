 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Одессе обвалился котлован на стройке: погибли двое рабочих

В Одессе обвалился котлован на стройке: погибли двое рабочих


фото: dumskaya
21 октября в Одессе на стройплощадке по ул. академика Сахарова, где возводится жилой комплекс, обвалились строительные конструкции и котлован

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели извлекли из-под завала тела двух погибших на стройплощадке рабочих.

"В ГСЧС поступила информация о том, что в Одессе на улице Академика Сахарова на строительной площадке в результате обвала котлована и строительных конструкций под обломками оказались двое рабочих", - сообщили в управлении.

Около 16:30 спасатели извлекли из-под завала в котловане двух рабочих, медработники констатировали смерть.

На месте также работают правоохранители.


Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 октября, 2020 среда

больше новостей

21 октября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать