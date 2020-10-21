В мире задержано почти 12 тыс. украинцев, половина - из них осуждены, - МИД
21 октября, 2020, 10:05
По состоянию на 1 октября за рубежом задержаны 11968 граждан Украины
Об этом сообщил МИД в ответ на запрос Радио Свобода .
6202 украинцев осуждены за рубежом.
- По данным ООН, в 2017 году в мире было 5,9 миллиона мигрантов из Украины. Организация Объединенных Наций включает в число эмигрантов всех людей, которые родились в определенной стране, но не живут в ней.
- Несколько выше цифры приводила в 2016 году Международная организация по миграции. Она со ссылкой на переписи зарубежных государств насчитала за пределами Украины около 8,2 миллиона человек украинского происхождения.
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