 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ мире задержано почти 12 тыс. украинцев, половина - из них осуждены, - МИД

В мире задержано почти 12 тыс. украинцев, половина - из них осуждены, - МИД

По состоянию на 1 октября за рубежом задержаны 11968 граждан Украины

Об этом сообщил МИД в ответ на запрос Радио Свобода .

6202 украинцев осуждены за рубежом.

  • По данным ООН, в 2017 году в мире было 5,9 миллиона мигрантов из Украины. Организация Объединенных Наций включает в число эмигрантов всех людей, которые родились в определенной стране, но не живут в ней.
  • Несколько выше цифры приводила в 2016 году Международная организация по миграции. Она со ссылкой на переписи зарубежных государств насчитала за пределами Украины около 8,2 миллиона человек украинского происхождения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Источник: https://censor.net/ua/n3225992

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 октября, 2020 среда

20 октября, 2020 вторник

больше новостей

21 октября, 2020 среда

20 октября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать