В Минреинтеграции рассказали, как называть Крым: не аннексированная, а временно оккупированная территория
Об этом рассказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ .
"Хочу подчеркнуть, что временно оккупированная территория АР Крым не является никоим образом аннексированной, и именно Российская Федерация добивается того, чтобы мы начали привыкать к этому и использовали "аннексирована территория", - отметил Яременко.
По его словам, если говорить, что Крымский полуостров является аннексированным, это означает, что территория Российской Федерации, а следовательно, РФ не несет никаких обязательств в соответствии с нормами международного гуманитарного права на этой территории.
"То есть граждане Украины, резиденты полуострова, лишаются своих прав как граждане, подпадающие под защиту в рамках международного гуманитарного права. В частности, например, вопрос призыва в ряды ВС страны-оккупанта - это прямо запрещено международным гуманитарным правом. То, что сейчас происходит - это преступление. Соответственно, РФ будет нести за это ответственность в будущем. Таких прав для граждан самом деле немало ", - подчеркнул Яременко.
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