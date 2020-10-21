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Espreso.tvОбществоВ Минреинтеграции рассказали, как называть Крым: не аннексированная, а временно оккупированная территория

В Минреинтеграции рассказали, как называть Крым: не аннексированная, а временно оккупированная территория

По словам заместителя министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Игоря Яременко, Россия добивается использования термина "аннексирована территория" по Крыму

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ .

Источник: https://censor.net/ua/n3226053

"Хочу подчеркнуть, что временно оккупированная территория АР Крым не является никоим образом аннексированной, и именно Российская Федерация добивается того, чтобы мы начали привыкать к этому и использовали "аннексирована территория", - отметил Яременко.

По его словам, если говорить, что Крымский полуостров является аннексированным, это означает, что территория Российской Федерации, а следовательно, РФ не несет никаких обязательств в соответствии с нормами международного гуманитарного права на этой территории.

"То есть граждане Украины, резиденты полуострова, лишаются своих прав как граждане, подпадающие под защиту в рамках международного гуманитарного права. В частности, например, вопрос призыва в ряды ВС страны-оккупанта - это прямо запрещено международным гуманитарным правом. То, что сейчас происходит - это преступление. Соответственно, РФ будет нести за это ответственность в будущем. Таких прав для граждан самом деле немало ", - подчеркнул Яременко.

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