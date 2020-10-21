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Espreso.tvОбществоВ Киеве за сутки коронавирус подтвердили у 559 человек

В Киеве за сутки коронавирус подтвердили у 559 человек


фото: reuters
В столице зафиксировано 31 869 случаев COVID-19

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

За сутки умерли 23 человека. За время эпидемии умерли 627 киевлян.

Заболели 294 женщины, 221 мужчин, 20 девочек от 1 до 17 лет и 24 мальчика от 2 до 17 лет.

Среди них - 27 медиков.

В больницы были госпитализированы 63 пациента.

Выздоровели за минувшие сутки 199 человек. Всего коронавирусом переболело 11 115 киевлян.

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