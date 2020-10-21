В Киеве полиция задержала пьяного харьковчанина, который ранил ножом двух пассажиров рейсового автобуса и пытался убежать
Об этом сообщает Нацполиция.
В столичную полицию по спецлинии 102 обратился водитель автобуса с просьбой принять меры к мужчине, который ранил ножом пассажиров. На розыск злоумышленника оперативный дежурный сориентировал наряды полиции охраны и патрульных, а на место выехали скорая и следственно-оперативная группа территориального подразделения.
Как сообщил начальник следственного отделения Голосеевского управления полиции Артем Баранов, в рейсовом автобусе, который направлялся из столицы в Харьков, нетрезвый пассажир начал себя агрессивно вести:
"Он цеплялся к другим лицам, а мужчина, который сидел рядом с ним, хотел успокоить. На это злоумышленник достал нож и начал провоцировать оппонента в драку. Во время потасовки фигурант нанес 34-летнему потерпевшему резаную рану руки, а когда бросился наутек, то поранил палец на руке еще и женщине. Всем пострадавшим врачи оказали первую медицинскую помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает".
Наряд полиции охраны задержал фигуранта неподалеку от места преступления. Патрульные провели тест для установления состояния опьянения человека, и Драгер показал 1,8 промилле. Также полицейские обнаружили и изъяли нож со следами, похожими на кровь, предположительно выбросил фигурант.
"Мы задержали 35-летнего мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности", - добавил старший лейтенант полиции.
Следователи объявили правонарушителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Также полицейские обратились в Голосеевский районный суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.
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