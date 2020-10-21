 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве полиция задержала пьяного харьковчанина, который ранил ножом двух пассажиров рейсового автобуса и пытался убежать

В Киеве полиция задержала пьяного харьковчанина, который ранил ножом двух пассажиров рейсового автобуса и пытался убежать

Пьяный мужчина начал спор в рейсовом автобусе на Харьков, после чего вытащил нож, порезал двух пассажиров и выбежал из транспорта

Об этом сообщает Нацполиция.

В столичную полицию по спецлинии 102 обратился водитель автобуса с просьбой принять меры к мужчине, который ранил ножом пассажиров. На розыск злоумышленника оперативный дежурный сориентировал наряды полиции охраны и патрульных, а на место выехали скорая и следственно-оперативная группа территориального подразделения.

Как сообщил начальник следственного отделения Голосеевского управления полиции Артем Баранов, в рейсовом автобусе, который направлялся из столицы в Харьков, нетрезвый пассажир начал себя агрессивно вести:

"Он цеплялся к другим лицам, а мужчина, который сидел рядом с ним, хотел успокоить. На это злоумышленник достал нож и начал провоцировать оппонента в драку. Во время потасовки фигурант нанес 34-летнему потерпевшему резаную рану руки, а когда бросился наутек, то поранил палец на руке еще и женщине. Всем пострадавшим врачи оказали первую медицинскую помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает".

Наряд полиции охраны задержал фигуранта неподалеку от места преступления. Патрульные провели тест для установления состояния опьянения человека, и Драгер показал 1,8 промилле. Также полицейские обнаружили и изъяли нож со следами, похожими на кровь, предположительно выбросил фигурант.

"Мы задержали 35-летнего мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности", - добавил старший лейтенант полиции.

Следователи объявили правонарушителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Также полицейские обратились в Голосеевский районный суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 октября, 2020 среда

больше новостей

21 октября, 2020 среда

20 октября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать