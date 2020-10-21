В Киеве нашли мертвым солдата Нацгвардии
21 октября, 2020, 14:05
В Киеве, в Печерском районе солдата Национальной гвардии нашли повешенным
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
Тело нашли на заброшенной территории на улице Евгения Коновальца, недалеко от Киевского университета культуры и воинской части НГУ. Причины и обстоятельства повешение неизвестны.
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