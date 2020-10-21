 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве нашли мертвым солдата Нацгвардии

В Киеве нашли мертвым солдата Нацгвардии

В Киеве, в Печерском районе солдата Национальной гвардии нашли повешенным

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Тело нашли на заброшенной территории на улице Евгения Коновальца, недалеко от Киевского университета культуры и воинской части НГУ. Причины и обстоятельства повешение неизвестны.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 октября, 2020 среда

больше новостей

21 октября, 2020 среда

20 октября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать