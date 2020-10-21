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Espreso.tvОбществоВ Кремле отреагировали на новые санкции США против "Северного потока-2"

В Кремле отреагировали на новые санкции США против "Северного потока-2"

В Кремле назвали рейдерской конкуренцией новые санкции со стороны США против российского газопровода "Северный поток-2"

Такие действия наносят ущерб двусторонним отношениям между Россией и США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он назвал недружественной и довольно деструктивной линию Вашингтона в отношении Москвы.

"В целом достаточно недружественное и деструктивная линия с постоянного введения различных рестрикций в отношении нас, наших экономоператоров, нашей экономики, к сожалению, уже стала неотъемлемой частью несправедливой конкуренции, ничем не прикрытой рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона", - сказал Песков.

При этом в РФ не связывают санкции против "Северного потока-2" и переговоры между странами о Договоре по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений.

Напомним, вчера в США анонсировали о введении новых   санкций против "Северного потока-2" . Также Россию призвали отказаться от использования своих энергоресурсов для давления на другие страны.

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