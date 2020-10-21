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Espreso.tvОбществоВ Харькове задержали, а потом отпустили антимайдановца "Топаза"

В Харькове задержали, а потом отпустили антимайдановца "Топаза"


фото: ukrinform
Полиция Харькова разоблачила антимайдановца Гната Кромского, известного также как "Топаз". Его разыскивают в Донецкой области по подозрению в разбое, незаконном присвоении оружия и похищении человека

О задержании заявил сам Топаз, позже информацию подтвердили в местной полиции.

"Меня задержали по обвинению в совершении особо тяжких преступлений", - написал Кромской.

По словам участника антимайдана, его остановили на станции метро "Академика Павлова", а затем отпустили.

В полиции Харьковской области сообщили, что 34-летний мужчина был объявлен в розыск 17 октября 2020 года за совершение ряда преступлений: разбоя, угона автомобиля, похищения человека и кражи оружия. Топаз разыскивается Селидовским отделением полиции Донецкой области.

Санкции инкриминируемых ему статей предусматривают до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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