В Харькове задержали, а потом отпустили антимайдановца "Топаза"
О задержании заявил сам Топаз, позже информацию подтвердили в местной полиции.
"Меня задержали по обвинению в совершении особо тяжких преступлений", - написал Кромской.
По словам участника антимайдана, его остановили на станции метро "Академика Павлова", а затем отпустили.
В полиции Харьковской области сообщили, что 34-летний мужчина был объявлен в розыск 17 октября 2020 года за совершение ряда преступлений: разбоя, угона автомобиля, похищения человека и кражи оружия. Топаз разыскивается Селидовским отделением полиции Донецкой области.
Санкции инкриминируемых ему статей предусматривают до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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